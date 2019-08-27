30 Ağustos Zafer Bayramına doğru

27.08.2019 13:44

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taytak mesajında, "30 Ağustos zaferi, 30 Ekim 1918'de Mondros Limanı'nda imzalanan teslimiyet antlaşmasının, 10 Ağustos 1920'de dayatılan Sevr ihanetinin Afyonkarahisar'da başlayıp Dumlupınar'da tarihin tozlu raflarına atılmasıdır. Bu mücadele yeni bir cemre, yeni bir diriliş, yeni bir yükseliştir." ifadelerini kullandı.

Büyük Taarruz'un Ağustos'un 26'sını 27'sine bağlayan gece Afyon'da başladığını anımsatan Taytak, şunları kaydetti:

"Aslıhan civarında kuşatılan düşman birliklerinin, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde imha edilmesi ile Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır. Afyonkarahisar'ımız, Milli Mücadelenin başından sonuna kadar askeri ve lojistik pek çok durumda önemli roller üstlenmiştir. Türksüz millet, milletsiz vatan, vatansız insan planlayanlar, çok şükür ki bu topraklarda başlayan büyük taarruz ile geldikleri gibi def edilmişlerdir. Bilinmelidir ki aziz Türk milleti bu vatan için, bu millet için, bu şanlı bayrak için candan, yardan ve serden vazgeçmeye her zaman hazırdır. Başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA