30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN Yeni

Vatanımıza, bayrağımıza ve kutsal değerlerimize sarsılmaz bağlılık ışığında bütün bir milletin istiklal ve istikbaline kasteden işgalcilere ve maşalarına karşı bütün varlığıyla toprakları için canını feda etmekten çekinmeyen iradesini ortaya koyduğu topyekun direnişinin destansı zaferiyle...

Vatanımıza, bayrağımıza ve kutsal değerlerimize sarsılmaz bağlılık ışığında bütün bir milletin istiklal ve istikbaline kasteden işgalcilere ve maşalarına karşı bütün varlığıyla toprakları için canını feda etmekten çekinmeyen iradesini ortaya koyduğu topyekun direnişinin destansı zaferiyle Büyük Taarruzun kesin biçimde başarıya ulaştığı ve Türk milletinin ebediyen yenilmeyeceğini ve bu coğrafyayı terk etmeyeceğini dünyaya gösteren kutlu tarih olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, kahraman silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyoruz. Mübarek ruhları şad olsun.

Kaynak: Habermetre