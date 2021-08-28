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30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! Yeni

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

Haberler 2021 Yükseköğretim Kurumları İdari Personeli İçin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Girecek Personel Listesi ve Başvurusu Reddedilen Personel Listesi Üniversitemizde 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 14: 00'te Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (ERSEM) tarafından.

NKÜ - Haberler

2021 Yükseköğretim Kurumları İdari Personeli İçin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Girecek Personel Listesi ve Başvurusu Reddedilen Personel Listesi

Üniversitemizde 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 14: 00'te Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (ERSEM) tarafından Biyolog, Kim...

Kaynak: Habermetre

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