30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! Yeni

Haberler 2021 Yükseköğretim Kurumları İdari Personeli İçin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Girecek Personel Listesi ve Başvurusu Reddedilen Personel Listesi Üniversitemizde 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 14: 00'te Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (ERSEM) tarafından.