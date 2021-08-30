30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN - 30 Ağustos 2021
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN - 30 Ağustos 2021

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN - 30 Ağustos 2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Karanlık denizlerden getirdiği hürriyet kıvılcımıyla bağımsızlık meşalesini yakan ve Anadolu'yu aydınlatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş için canını veren şehitlerimizi ve tüm varlığını feda eden milletimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Karanlık denizlerden getirdiği hürriyet kıvılcımıyla bağımsızlık meşalesini yakan ve Anadolu'yu aydınlatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş için canını veren şehitlerimizi ve tüm varlığını feda eden milletimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Kaynak: Habermetre

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