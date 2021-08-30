30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun-Kırklareli Belediyesi- 30 Ağustos bu güzel ülkenin, pırıl pırıl insanlarının dimağında ve kalbinde alelade bir tarih değildir.

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun-Kırklareli Belediyesi-

30 Ağustos bu güzel ülkenin, pırıl pırıl insanlarının dimağında ve kalbinde alelade bir tarih değildir. 30 Ağustos, sadece bir zaferin kutlandığı, emanetlerin gerçek yaratıcılarının ve sahiplerinin minnetle anıldığı özel bir gün de değildir.

30 Ağustos, bir toprağın; planlar ve ideallerle, kayıplar ve kazanımlarla, sevinçler ve acılarla, gözyaşı ve çilelerle yoğrularak, Cumhuriyet'in ve muasır hedeflerin tohumlarının can vererek, kan dökerek, göğüs göğüse çarpışarak atıldığı, Dünya tarihinin en emsalsiz kırılma noktasıdır.

30 Ağustos, biat dayatmasıyla dogmatik öğretilerin arasında sıkışmış cefakar bir milletin, ezel ve ebediyetiyle birlikte yeniden doğmasıdır.

30 Ağustos, geride bırakılan anaların, eşlerin, çocukların bağırlarına bastığı taşların, arkadan gelecek olan neslin çatısına dirayet duvarı olduğu muazzam bir strateji ve fedakarlık destanıdır.

30 Ağustos, uykusuz gecelerin tan vaktinde, zeka ve vizyonuyla gelecek kurgulayan eşsiz komutan Mustafa Kemal'in varlığının ölümsüzleştiği, kendi söylemiyle ülkemizin payidar kılındığı sürecin başlangıç noktasıdır.

Her 30 Ağustos'ta olduğu gibi yine kenetlendik, tek yürek olduk.

Çünkü aynı duyguları yaşıyor, aynı havayı soluyor, aynı heyecanla titriyoruz.

Büyük zaferin ardından bir asır geçmiş, birileri bu muhteşem zaferin hangi koşullarda kazanıldığını, nelerin feda edildiğini unutmuş olabilir, hatırlamak istemeyebilir. Ve hatta unutturmak emelinde olabilir.

İşte aslında bu zafer, bu büyük bayram, çekilen acıları,

yanan ocakları asla unutmamış olanların, kazanılan zaferle edinilen değerleri korumaya, namusu üstüne yemin etmişlerin bayramıdır!

Mustafa Kemal Atatürk'ün bu zaferle yakmış olduğu bağımsızlık ateşi; yalnızca Türk milletinin değil, tüm dünyada esaret altında ezilen diğer mazlum milletlerin de hürriyet meşalesi olmuştur.

Bu büyük zafer, aynı zamanda, Türk milletine çağdaşlaşma yolunu açan, modern çağın gerektirdiği siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal reformları gerçekleştiren Türk devrimini başlatan bir kıvılcım olmuştur.

Ne mutlu bize ki sevgili hemşehrilerim, Atatürk gibi bir liderin evlatlarıyız.

Halkına "-Kullarım! " değil, "Efendiler! " diye hitap eden eşsiz liderin izindeyiz!

Çünkü bizlerin özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkı, 30 Ağustos 1922 sabahı kadar taze ve canlıdır!

Zafer Bayramı'nızı canı gönülden kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, yüzyılın dehası Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını,

şehitlerimizi, gazilerimizi, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın, sevgiyle kalın.

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Kaynak: Habermetre