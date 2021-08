30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUNİstiklalimizi kazandığımız 30 Ağustos Zaferimizin 99. yıl dönümü kutlu olsun. 30 Ağustos Zaferi, Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile elde ettiğimiz, istiklalimizi kazandığımız zaferdir. Vatanın, ezanın, bayrağın, milletin istiklalinin tartışılmaz bir şekilde cihanşümul ilanıdır. Milli kurtuluş beratımızdır. O gün varına yoğuna, namusuna, canına göz dikilmiş Anadolu insanı, dünyanın bütün imkanlarını kuşanmış düşmana, işgal güçlerine karşı meydan okudu. O gün milletin her bir ferdi namlusuna mermi süren her bir asker; "gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer" denilen bir kahramandı. Bugün hep birlikte, barış ve güven içinde yaşadığımız vatan, 30 Ağustos günü canından geçen kahramanların emanetidir. Bugün yapacağımız her doğru iş, bütün varlığını o günlerde feda edenlere borcumuzdur. Sathı vatanda gece gündüz çalışmamız o gün yaşanan varlık yokluk meselesinde milletten, medeniyetten, bayraktan, ezandan ve hayattan taraf olmak davasıdır. Bu davaya, kahraman ecdadımızın aziz hatırasına, istiklal ve istikbalimize bütün varlığımızla sahip çıkmak milli görevimizdir. Büyük Zaferimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, toprağı bize vatan kılan bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Münir KARALOĞLU Diyarbakır Valisi

