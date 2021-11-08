30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI YALOVADA COŞKUYLA KUTLANDI

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa, Yalova AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve eşi Gökşen Tutuk, Başkan Yardımcıları Bahaddin Erbay, Fatih Şahin, Ahmet Sarıduman, Naim Ardıç, Volkan Dadaloğu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek Battal, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya ile birlikte vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler TUFAG ve yurt dışından gelen ekiplerin halk dansları gösterisiyle başladı. Ardından Emel Özer, Utku Köşedar sahne alarak birbirinden güzel eserleri Yalovalılar için seslendirdi. Her iki sanatçının programının ardından Erol Çalı ve Tansu Can sahne alarak en güzel destansı türküleri, şiirleri Yalovalılarla paylaştılar. Bu özel geceye renk katan ekiplere ve sanatçılara Başkan Vekili Mustafa Tutuk'u temsilen Başkan Yardımcıları Ahmet Sarıduman, Volkan Dadaloğlu ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek Battal plaket ve çiçek takdim etti. Gece havai fişek gösterileriyle son buldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı Dolayısıyla Bisiklet Turu Gerçekleştirildi

Yalova Belediyesi ve Yalova Bisikletliler Derneğinin ortaklaşa 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan bisiklet turu, şehir içerisinden devam ederek Yürüyen Köşk'te sonlandırıldı. Tur öncesinde Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'u temsilen Başkan Yardımcıları Ahmet Sarıduman ve Volkan Dadaloğlu bisikletçilerle bir araya gelerek teşekkürlerini ileterek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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