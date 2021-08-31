30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları, Mardin Valiliği Hükümet Konağında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları, Mardin Valiliği Hükümet Konağında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının akabinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı okundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla gerçekleşen törene Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra; AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Enes Kürkçü, Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karbulut, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı P. Bnb. Ömer Orbay yaparken günün anlam ve önemini belirten şiiri de Artuklu Ortaköy Cumhuriyet İlkokulundan Öğretmen Hakan Özmen okudu. Vali Demirtaş, törene katılan protokol üyelerinin, vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutlayarak Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında da tebrikat ve kabul törenine katıldı. Kabul töreninin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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