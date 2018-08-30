30 Ağustos Zafer Bayramı - Sakarya/düzce/bartın/

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Sakarya, Zonguldak, Kocaeli, Bolu, Bartın, Düzce ve Karabük'te çeşitlik etkinlikler düzenlendi.

Sakarya Valiliği önünde başlayan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde devam eden etkinliklerde, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Garnizon ve 7. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk halkı selamladı.

Törende konuşan Tankçı Yüzbaşı Erdem Ulutan, Türk milletinin tarih sahnesinde var olduğu günden bu yana bağımsızlığı ile tüm dünyaya örnek ve mazisinin kahramanlıklarla dolu olduğunu söyledi.

Türk tarihinde 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu, bu durumun 30 Ağustos 1922 zaferiyle tescillendiğini vurgulayan Ulutan, "Bu zafer, Türk yurdunun bağrına dayanan hançerin milletçe sökülerek özgürlük ve onurumuzu yok etmek isteyen düşman güçlerinin dize getiriliş destanıdır. Ordumuz, asil milletimizin temel karakteri olan ve hiçbir zaman ödün vermeyeceği egemenlik ve bağımsızlığının şehit kanlarıyla yoğrulmuş, bayraklaşan kutsal vatan topraklarının bütünlük ve güvenliğinin teminatı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Tören, askeri birlikler, polis, jandarma ve gazilerin yanı sıra araçların tören geçişleriyle sona erdi.

Zonguldak

Zonguldak'ta, valilik binası önünde başlayan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gazipaşa Caddesi'nde devam eden törende, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı ve Belediye Başkanı Muharrem Akdemir yürüyerek halkı selamladı.

Kutlamalar, askeri birlikler, madenciler ve gazilerin yanı sıra araçların tören geçişleriyle sona erdi.

Vali Ahmet Çınar, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin büyük zaferler kazandığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, 'Daha büyük zaferlerin eşiğindeyiz.' dedi. Bütün dünya ülkemize, geleceğimizin gücünü görerek engellemeye yönelik saldırılarını başlattığı bir dönemde Cumhurbaşkanımız güzel şeyler söyledi. Yeni zaferlerin eşiğindeyiz. İnşallah bu zaferler bilimle, irfanla ve güzel diplomasilerle olur ama bedel ödemek gerekirse ödenir." diye konuştu.

Kocaeli

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Kocaeli'de de tören düzenlendi.

Valilik binası yanındaki alanda düzenlenen törende, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı-Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve beraberindekiler, katılımcıları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Atılım Anadolu Lisesi öğrencisi İnce Yerli'nin "Akdeniz'e Doğru" adlı şiirinin okunduğu tören, belediye bandosu ve mehter takımı eşliğinde askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.

Bolu

Bolu'da, Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan kutlama programı, Bolu Valisi Aydın Baruş'un tebrikleri kabul etmesiyle sürdü.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle devam eden kutlama programı kapsamında Bolu Valisi Aydın Baruş, 2. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, askeri tören aracı üzerinden askeri birlikleri ve vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Bolu Belediyesi ve gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan halk oyunu ekiplerinin gösterileri ve şiirlerin okunmasının ardından tören geçişi yapıldı.

Tören geçişine katılan Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan askerler, geçiş esnasında dakikalarca alkışlandı.

Bartın

Bartın'da, Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Nusret Dirim, Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Hakan Metinkişi, Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Dirim, tören aracından protokolü ve halkı selamladı. İkmal Yüzbaşı Edanur Karaman Şahin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptığı tören, Bartın Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu ekibinin halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Düzce

Düzce'de, Anıt Park'ta anıta çelenk sunumuyla başlayan programda, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Mustafa Çetinkaya, Belediye Başkanı Dursun Ay vatandaşların bayramını kutladı.

Törende konuşan Jandarma Üsteğmen Bahadır Karadağ, Büyük Taarruz'un tarihi hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin kendi yazdıkları şiirleri okudukları kutlamalar, belediye bandosu ve mehter takımı eşliğinde askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.

Ayrıca, Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde de törenler düzenledi.

Karabük

Karabük Valisi Kemal Çeber de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Anıtı'nda devam eden törende Vali Çeber ve Belediye Başkanı Rafet Vergili, anıta çelenk bıraktı ve katılımcıları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından törende İstiklal Marşı okundu.

Karabük Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu'nun günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı, askeri araçların geçişinin gerçekleştiği tören, çeşitli spor ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

Öte yandan, Safranbolu ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle program düzenlendi.