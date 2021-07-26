30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos tatil mi?

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram 30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk gelmektedir?