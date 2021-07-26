30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos tatil mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos tatil mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram 30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk gelmektedir?

Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk gelmektedir?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ!

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır..

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, resmi tatildir. Bu yıl 30 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mustafa Sarıgül
Magazin Müge Anlı Buse Varol Yusuf Güney Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Gedson Fernandes Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos tatil mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 12:05:05. #1.14#

title