30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

28.08.2019 14:06

Ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922'de Atatürk'ün başkomutanlığında başlamıştı. Sonuçta kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile birlikte verilen büyük mücadeleyi anmak için, 30 Ağustos Zafer Bayramı, ülkemizde her yıl coşku ve heyecanla kutlanmaktadır. Sayılı günlerin kaldığı bu büyük gün öncesinde 30 Ağustos resmi tatil mi merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? İşte resmi tatiller takvimi...

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı; 1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Taarruzu kutlamak için her sene tertiplenen resmi ve ulusal bir bayramdır. 2019 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Bu ise hafta sonu tatili ile birlikte 3 günlük tatil hakkı sağlıyor.

30 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ ECZANELER, BANKALAR, PTT, KARGOLAR AÇIK MI?

30 Ağustos Cuma günü resmi tatil olması nedeniyle eczaneler, bankalar, PTT ve diğer resmi kuruluşlar kapalı olacak. Vatandaşlara, o gün nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastaneler açık olacak fakat nöbetçi doktorlar ve sağlık görevlileri olacak. Kargolar özel işletme olması nedeniyle irtibat numaralarından sormanız gerekebilir.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arifesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı