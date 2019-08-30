30 Ağustos Zafer Bayramı programı

30.08.2019 10:44

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ABD'nin Chicago kentinde klasik Türk müziği ezgilerinin icra edildiği konser programı düzenlendi.

Newberry Kütüphanesi Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu'nun yanı sıra Uluslararası Kadınlar Birliği (International Women Associates - IWA), Midwest Young Artist Konservatuvarı, Türk Amerikan Kültür Birliği (Turkish American Cultural Alliance Chicago/ TACA) ve Chicago Uluslararası Basın Kulübü (International Press Club of Chicago - IPCC) tarafından düzenledi.

Midwest Young Artist Konservatuvarı öğrencilerince Genç Türk müzisyen Umut Deniz Topçuoğlu'nun bestelerinin yanı sıra "Çanakkale Türküsü", "Zahit Bizi Tan Eyleme" ve "İzmir Marşı"ndan oluşan üçlemenin icra edildiği programda, Türk fotoğrafçı Zeliha Öztürkkan'ın Ruhun Yolculuğu (Journey of Spirit) adlı sergisi açıldı.

Chicago'da yaşayan Türklerin yanı sıra ABD'lilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, ABD'li konservatuar öğrencisi Adam Clayton'un seslendirdiği "Çanakkale Türküsü" ve "İzmir Marşı" beğeni topladı.

"Gerçek bir sanat gecesi yaşıyoruz"

AA muhabirine etkinlik hakkında bilgi veren Chicago Başkonsolosu Umut Acar, 30 Ağustos'ta Chicago'da gerçek bir sanat gecesi yaşadıklarını söyledi.

Genç ve yetenekli besteci Umut Deniz Topçuoğlu'nun ezgi ve melodileriyle Türk-Amerikan toplumu ve ABD'lilerin bir kez daha Türk müziğiyle buluşma fırsatı bulduklarını belirten Acar, şu ifadeleri kullandı:

"Topçuoğlu, özellikle Orta Asya'dan gelen geleneksel müzik enstrümanlarını arayıp bulan, bulmakla da yetinmeyip bunlara özgü nota sistemi geliştiren yetenekli bir kişidir. İleride kendisini çok daha başarılı yerlerde göreceğimizi düşünüyorum. Kendisine bu müzik serüveninin başlangıcında tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

"Tarihimize büyük bir selam gönderiyoruz"

Acar, ABD'de yaşayan fotoğrafçı Öztürkkan'ın dünyanın değişik yerlerinde çektiği fotoğraf karelerinden oluşan sergisinin de bulunduğu etkinliğin yoğun ilgi görmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

"30 Ağustos dolayısıyla buradan tarihimize, kahramanlarımıza büyük bir selam gönderiyoruz." ifadesini kullanan Acar, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin kurtuluşunu, birliğini ve beraberliğini sağlayan, Cumhuriyet'e giden yolu açan tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Kendilerine minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Besteci Topçuoğlu da davetlilere, "geleneksel ağız kopuzu" adlı çalgı ve bunun için geliştirdiği nota sistemi hakkında bilgi vereceğini söyledi.

Müziğini Chicago'da gösterme fırsatı yakaladığından ötürü kendisi için çok özel bir gün olduğunu vurgulayan Topçuoğlu, "Bugün okul hayatım boyunca yapmış olduğum tüm besteleri ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitlerimizi anmak için hazırladığımız üçlemeyi icra edeceğiz. Bu etkinliğe emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA