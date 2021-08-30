30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | Kültür Sanat

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı. Valilik önünde yapılan törene; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, siyasi parti il ve ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Kafalı, yaptığı konuşmada "1922 kazandığımız büyük zaferin 99 yılını ulusça kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Asil Türk milleti kahraman ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 99 yıl önce bugün kahramanlık ve şerefinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek top yekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz vatana kasteden düşman karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş hazırlanmış ve yönetilmiştir. bu kutsal gün ve tarih vesilesi ile başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dava arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygılıyla eğiliyor şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Törende konuşmaların ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunmasının ardından sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Emine Erdoğan Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Metin Çekmez Bülent Ersoy Deniz Akkaya
Spor Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 12:11:27. #1.14#

title