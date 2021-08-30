30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99.Yıl Dönümünde Şehitlerimiz Mezarları Başında Anıldı
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99.Yıl Dönümünde Şehitlerimiz Mezarları Başında Anıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99.Yıl Dönümünde Şehitlerimiz Mezarları Başında Anıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıl Dönümünde Şehitlerimiz Mezarları Başında Anıldı30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıl Dönümünde Şehitlerimiz Mezarları Başında Anıldı30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü çelenk sunma programının ardından Şehit Uzman Jandarma Çavuş Murat AKALIN, Şehit Jandarma İstihkam Onbaşı Mehmet Ali TÜTÜNCÜ ve Şehit Ataşe Dursun AKSOY mezarları ziyaret edildi. İlçe Müftüsü Dr. Semih ACET tarafından tüm şehitlerimiz için dua edildi.

Kaynak: Habermetre

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