30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü

Manisa'nın Sarıgöl ve Kula ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Manisa'nın Sarıgöl ve Kula ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sarıgöl Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen İsmet Altun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu ile kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, törenin ardından Bağlıca Mahallesi'ndeki Şehit Bekir Boğa'nın kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Kula

Kula Yunus Emre Kent Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Belediye Başkan Vekili Nejat Gülmez'in çelenklerini sunmasının ardından şiirler okundu.

Kaymakam Kemal Duru, 19 Mayıs 1919'da yanan milli mücadele meşalesinin 30 Ağustos'ta Büyük Zafer le zirveye ulaştığını belirtti.

Törenin ardından ilçe şehitliği ziyaret edildi ve burada Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan