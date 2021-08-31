30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu Yılı Kutlu Olsun
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu Yılı Kutlu Olsun

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu Yılı Kutlu Olsun
Habermetre - Haberler | Toplum

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu Yılı Kutlu Olsun30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü İlçemizde gün boyu süren çeşitli etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu Yılı Kutlu Olsun30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü İlçemizde gün boyu süren çeşitli etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlama programı bugün saat 09. 00'da Kaymakam Adem Çelik, Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ve Belediye Başkanı Veli Gök'ün Atatürk Anıtına çelenkleri sunmaları ile başladı. Çelenk sunumuna müteakip Devletimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşımız söylenildi. Daha sonra Eğirdir Kaymakamlığında tebrigat töreni yapıldı. Tebrigat töreninde Kaymakam Adem Çelik, Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ve Belediye Başkanı Veli Gök tebrikleri kabul etti. Eğirdir Belediyespor Tekvando Kulübü öğrencileri bayram töreninde güzel bir gösteri yaptılar. Sporcuların ve Halk Oyunları ekibinin gösterileri katılımcılardan büyük alkış aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının kahraman komandoları ve askeri araçların geçit töreni ile sona erdi. Bayram kutlamaları sonrası Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının silah ve mühimmatlarından oluşan sergi de ilgiyle gezildi. Büyük Zaferin 99'uncu yıldönümü gündüz programlarında coşkulu bir şekilde kutlanırken kutlamalara akşam da devam edildi. Vatandaşlarımızın yediden yetmişe yoğun ilgisi ve katılımıyla Babasultan kavşağından mehteran takımı eşliğinde başlayan Fener Alayı Kale Meydanında son buldu. Kale Meydanında mehteran gösterisi ile başlayan program, Eğirdir Belediyesinin düzenlediği Toplu Sünnet Şöleni kına gecesi ile devam etti. Kick Boks müsabakaları öncesinde konuşma yapan Kaymakam Çelik, "Başta Eğirdir Belediyesi ve sponsorlar olmak üzere bu güzel organizasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Müsabakalarda mücadele edecek olan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. " Dedi. Daha sonra kıran kırana geçen Profesyonel Kick Boks müsabakaları nefesleri kesti. Sporcular farklı branşlarda altın kemer ve madalyalar için ter döktüler. Müsabakaları kazanan sporculara protokol tarafından altın kemerleri ve madalyaları verildi. Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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