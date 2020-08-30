30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümü dolayısıyla Milas'ta resmi tören düzenlendi.
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümü dolayısıyla Milas'ta resmi tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Milas'ta düzenlenen programla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümü dolayısıyla Milas'ta resmi tören düzenlendi.
30.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 30.08.2020 12:20

30 Ağustos Zafer Bayramı Milas'ta düzenlenen programla kutlandı. Milas Kaymakamı Eren Arslan, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi üyelerinin katılımıyla Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törende çelenk sunulup saygı duruşunda bulunularak İstiklal marşımız okundu.

Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan yaptı. Albay Demiryakan, konuşmasında "Bugün kurtuluş savaşımızın son evresinin Mustafa Kemal Paşa komutasında Büyük Taarruzla 26 Ağustos'ta Kocatepe'de başlayan ve 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Yunan işgal kuvvetlerine indirilen kesin darbeyle taçlanan zaferimizin yıl dönümüdür. hepimize kutlu olsun. Mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerinin; cesaret ve kahramanlığının destanlaştığı, vatanın savunulması ve milletin bağımsızlığı uğrundaki azim ve kararlılığının en önemli göstergelerinden birisi olan 30 Ağustos Zaferimizin 98'inci yıl dönümünü bir kez daha gurur ve heyecanla kutlamanın mutluluğu içindeyiz" dedi.

Albay Demiryakan'ın yaptığı konuşmanın ardından Atatürk Anıtı önündeki tören sona erdi. Törene katılan protokol daha sonra ise Milas Şehir Mezarlığı'ndaki şehit mezarlarını ziyaret etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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