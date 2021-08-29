30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Toros Dağları'nda uçarak kutladılar
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Toros Dağları'nda uçarak kutladılar

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Toros Dağları'nda uçarak kutladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünü Mersin'in Erdemli ilçesinde yamaç paraşütçüleri ve bisiklet tutkunları 2 bin rakımda Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açarak kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünü Mersin'in Erdemli ilçesinde yamaç paraşütçüleri ve bisiklet tutkunları 2 bin rakımda Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açarak kutladı.

Erdemli Belediyesi, Akdeniz Yamaç Paraşüt Sporları Derneği ve bisiklet tutkunlarının desteğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı Toros Dağları'nın 2 bin rakımında doğa sporları şenliği ile kutlandı. Sporcular yamaç paraşütü ve bisiklet turları ile şenliğe renk kattı. Etkinliğin gerçekleştirildiği Akpınar köyünün 2 bin rakımlı Göktepe mevkisinde Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açıldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 30 Ağustos Zafer Bayramını çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirtti.

Başkan Tollu, "30 Ağustos bizim tarihimizde çok önemli bir yere sahip. 30 Ağustos'un özelliğini, önemini, gelecek kuşaklara aktarmak adına bir dizi programlar yapıyoruz. 30 Ağustos'un gelecek kuşaklara aktarılması çok çok önemli. 2 bin rakımında, bisikletçilerimizle, yamaç paraşütçülerimizle birlikte hem spor anlamında hem de turizm anlamında 30 Ağustos'u birlikte kutlamanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın hazzını gururunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Köylülerden Hasan Eriş de, "Köyümüzde spor etkinlikleri yapılıyor. Yamaç paraşütü var, bisiklet turları var. Etkinlikler köyümüzün tanıtımına katkı da sunuyor. Buraya yüzlerce kişi geliyor. Çok iyi bir etkinlik. Yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

Şenliğe katılan sporcular ise uçmanın oldukça heyecanlı olduğunu, bayrakla uçmanın ise gurur verici olduğunu aktararak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Toros Dağları'nda kutladıklarını dile getirdi.

Şenlik yörede gerçekleştirilen bisiklet turlarıyla devam etti. - MERSİN

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Toros Dağları'nda uçarak kutladılar
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Toros Dağları'nda uçarak kutladılar
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Toros Dağları'nda uçarak kutladılar
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Toros Dağları'nda uçarak kutladılar
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Toros Dağları'nda uçarak kutladılar
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Toros Dağları'nda uçarak kutladılar
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Toros Dağları'nda uçarak kutladılar
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Toros Dağları'nda uçarak kutladılar
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Toros Dağları'nda uçarak kutladılar
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Toros Dağları'nda uçarak kutladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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