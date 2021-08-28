30 Ağustos Zafer Bayramı Nedeniyle Trafiğe Kapatılacak Yollara İlişkin Basın Açıklaması

T. C.İSTANBUL VALİLİĞİİl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü30 Ağustos Zafer Bayramı Nedeniyle Trafiğe Kapatılacak Yollara İlişkinBASIN AÇIKLAMASI (2021-72)30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları nedeniyle 29 Ağustos 2021 Pazar günü Vatan Caddesi'nde yapılacak genel prova ile 30 Ağustos...

T. C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

30 Ağustos Zafer Bayramı Nedeniyle Trafiğe Kapatılacak Yollara İlişkin

BASIN AÇIKLAMASI (2021-72)

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları nedeniyle 29 Ağustos 2021 Pazar günü Vatan Caddesi'nde yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılacak tören kutlamaları kapsamında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 27. 08. 2021

Kapanacak Yollar (Kapama Saati 06. 00-14. 00)

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd. ) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak. D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri Adnan Menderes Bulvarı'na(Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Alternatif Yollar

Turgut Özal Millet Caddesi Fevzipaşa Caddesi Atatürk Bulvarı Sahil Kennedy Caddesi

Kaynak: Habermetre