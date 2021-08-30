30 Ağustos Zafer Bayramı'nda komandolar caddeleri inletti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda komandolar caddeleri inletti

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Kültür Sanat

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda komandolar caddeleri inletti Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü kutlamalarında 2'inci Komando Tugay Komutanlığındaki komandoların tören geçişi renkli görüntülere sahne olurken mavi bereliler marşlarla caddeyi inletti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda komandolar caddeleri inletti

BOLU - Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü kutlamalarında 2'inci Komando Tugay Komutanlığındaki komandoların tören geçişi renkli görüntülere sahne olurken mavi bereliler marşlarla caddeyi inletti.

Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıldönümü Anıtpark'ta Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Anıtpark'ta düzenlenen tören sonrası Kent meydanında devam eden kutlamalarda öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Gençlik Merkezi Folklor ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi. Törende, iç güvenlik harekatlarındaki üstün başarılarından dolayı Türkiye'nin çift sancaklı tek tugayı olan Bolu 2'inci Komando Tugay Komutanlığındaki komandoların geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Sis bombaları altında yürüyen mavi bereliler törene katılan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Komandoların marşlarla geçişi sırasında vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Mavi berelilerin marşlarla geçişi caddeyi inletti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda komandolar caddeleri inletti
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda komandolar caddeleri inletti
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda komandolar caddeleri inletti
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda komandolar caddeleri inletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Sibel Can Demet Akalın Seren Serengil
Spor Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda komandolar caddeleri inletti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 12:59:46. #1.15#

title