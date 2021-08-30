30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bayrak satışları arttı
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bayrak satışları arttı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bayrak satışları arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de Türk bayrağı satışları arttı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de Türk bayrağı satışları arttı.

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde Türk bayrağı satışlarında artış yaşandı. Bayram dolayısıyla kentin birçok yerinde esnaf ve belediyeler tarafından bayraklarla süslendi, Eskişehirliler, caddelere kutlama mesajları ve bayrak asarak kutluyor. Kent merkezinde bayrak satışlarının arttığı gözleniyor. Eskişehir'de bayrak satışı yapan Mustafa Karacasu, 20 yıldır bayrak satışı yaptığını söyledi. Her bayramda satışları artan bayrakların, fiyatlarında ise yüzde 65 artış oldu. Kentte milli bayramlarında bayrak satışı yaptığını Eskişehir'deki satışlardan memnun olduğunu belirterek, "Buğun 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğu için satışlarımızda artış oldu. Her boyutta bayrak alıyor. Bayrak satmak bize gurur veriyor. Milletimiz için bayrak kıymetli olduğu için olabildiğince vatandaşlarımız alıyor. Eskişehir milli mücadelemizin önderliğini yapan bir kent konumunda olduğu için bayramlar çok daha canlı geçiyor. Biz de dolaşarak vatandaşlara bayrak satıyoruz. İşlerimiz bayramlarda iyi gidiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bayrak satışları arttı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bayrak satışları arttı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bayrak satışları arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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