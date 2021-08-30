30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 99 klasik araçla konvoy şöleni
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 99 klasik araçla konvoy şöleni

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 99 klasik araçla konvoy şöleni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, otomobillerin oluşturduğu Zafer Konvoyu ile coşkuyla kutlandı.

Kartal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, otomobillerin oluşturduğu Zafer Konvoyu ile coşkuyla kutlandı. Kartal'dan başlayarak Kadıköy'de son bulan konvoya 99. yıla özel 99 klasik otomobil katılım sağlarken, vatandaşlar ise etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Oluşan renkli anlar havadan görüntülendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) tarafından organize edilen etkinlikte Zafer Bayramı'nın 99. yılına özel 99 klasik otomobil Kartal'da buluştu. İKOD, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Türkiye'deki tüm klasik otomobil tutkunlarını davet etti. Bando ekibinin performansıyla başlayan etkinlikte zafer turunun ardından yola çıkan klasik otomobil sahillerinin bayram coşkusuna vatandaşlar da eşlik etti.

Zafer turunun ardından konvoy halinde Kadıköy'e giden klasik otomobil sahiplerinin bayram coşkusuna, vatandaşlar da eşlik etti.

Türk bayrakları ve flamalarla süslenen klasik otomobil konvoyu ise havadan görüntülendi.

"99. yıla özel 99 klasik otomobil"

Organizasyona katılım sağlayan Hakan Arvay, "İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Kulübü olarak tüm ulusal bayramlarda klasik otomobillerimizle beraber her zaman konvoyumuzu oluşturduk. Bu yılda büyük bir coşkuyla Zafer Bayramı'mızın 99. yılında 99 klasik araçla kutlayacağız. Bu etkinliği Off Road kulübüyle birlikte düzenliyoruz. Bir döneme damgasını vurmuş araçlarla bayramı doyasıya kutlayacağız" dedi.

"Hız değil haz için kullanıyoruz"

Klasik aracıyla etkinliğe katılım sağlayan Aynur Kılıç Par, "Öncelikle herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Klasik otomobilseverler olarak bugün buradayız. Güzel bir bayramı güzel bir şekilde kutlayacağız. Klasik otomobilleri seviyor ve yaşatmaya çalışıyoruz. Hız değil haz için kullanıyoruz. Bizden sonra da çocuklarımıza bu alışkanlık kalsın istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 99 klasik araçla konvoy şöleni
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 99 klasik araçla konvoy şöleni
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 99 klasik araçla konvoy şöleni
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 99 klasik araçla konvoy şöleni
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 99 klasik araçla konvoy şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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