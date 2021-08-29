30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirtaş, mesajında 30 Ağustos zaferinin, aziz milletin istiklal ve istikbalini koruma konusundaki kararlılık sembollerinden biri olarak tarihe altın harflerle kazındığını belirtti.

Tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen sürdürülen destansı bir mücadelenin neticesi olan bu zaferin, Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdecisi olduğunu kaydeden Demirtaş, mesajında şunlara yer verdi:

"Bugün bizlere düşen görev aynı şuur ve ruhla, ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Bizlere bu büyük zaferi armağan eden başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve vatanımız uğruna canını siper eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı yolunda fedakarca hizmet eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarının, milletimizin ve Mardinli hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen