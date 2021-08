30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. yıldönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı milletçe birlik ve dirlik içinde kutlamanın sevinç, gurur ve heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Gürel, bu eşsiz destanın her bir satırının, tarihi boyunca esarete boyun eğmemiş aziz milletin bağımsızlık ve hürriyet aşkı ile kahraman ordunun azim, cesaret ve fedakarlığıyla yazıldığını vurgulayarak, "Büyük zaferin yıl dönümünde milletimizin ali hedefleri çerçevesinde ülkemiz her alanda atmış olduğu büyük adımlarla tarihte hep olduğu gibi bölgemizde ve dünyanın her yerinde barış, kardeşlik, huzur ve istikrar tohumlarını yeşertmeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Karabüklü hemşehrilerimin nezdinde aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu