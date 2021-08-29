30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
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30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Ümit, mesajında, Türk milletinin büyük zaferlerle dolu köklü tarihinde vatanın bölünmezliği ve milletin bağımsızlığı uğrunda verilen mücadelede en önemli dönüm noktalarından olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri şükranla yad ettiklerini ifade eden Ümit, milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Özcan da "Gazi Mustafa Kemal'in Başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruzun, 30 Ağustos'ta Türk milletini kurtuluşa ve bağımsızlığa ulaştıran büyük bir zaferle sonuçlandığına işaret ederek, "Bu büyük zafer, ulusumuza önce kurtuluş ve bağımsızlık getirmiş, ardından da demokrasi ve cumhuriyetle taçlandırmıştır. Bu büyük zafer, aynı zamanda dünya üzerindeki tüm mazlum milletler için de büyük bir umut ışığı olmuştur.

Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, dünya tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi'ni kazanan ve bizlere armağan eden kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Ateş ise Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde Türk milleti olarak büyük bir gurur ve mutluluk yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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