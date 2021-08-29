30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayınladı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayınladı.

Vali Ayyıldız, mesajında, Cumhuriyet'in kuruluşunu müjdeleyen Büyük Zafer'in 99. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, 30 Ağustos'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Samsun'da başlatılan istiklal mücadelesinin tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen zafer ile taçlandığı tarih olduğunu vurguladı.

Tüm mazlum halkların ilham ve umut kaynağı olan 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanı olduğunu belirten Ayyıldız, şöyle devam etti:

"30 Ağustos, 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' diyen bir milletin 'kükremiş bir sel gibi bendini çiğneyip aşmasıdır'. Beş çayını İstanbul'da içmeyi uman düşman, nasıl 'Çanakkale'nin geçilmez" olduğunu anladıysa 30 Ağustos'ta da Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu, Malazgirt Zaferi'nden bu yana bir kez daha idrak etmiştir. Türk milletinin esarete mahkum edilemediğini, bunun düşüncesinin bile İstiklal Marşı'mızda ifadesini bulduğu üzere 'çılgınlık' olduğunu bir kez daha anlayan düşmanlara necip milletimiz, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir ders vermiştir. Bağımsızlık için yaşayıp vatanı için şehit düşen bir milletin evlatları olarak tıpkı 99 yıl önce olduğu gibi bugün de birliğimizi, bütünlüğümüzü ve güvenliğimizi hedef alanlar, kuşkusuz aynı hezimete uğrayacaktır."

Milletvekili Karacan da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu şanlı zaferi ebediyete kadar en güzel şekilde koruyacaklarını, milli ve manevi değerlere inançlarını sayesinde o günlerde olduğu gibi bugün de yarın da aynı kararlılıkla güçlü Türkiye yolunda ilerlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Milletvekili Günay ise Büyük Zafer'in 99. yıl dönümünü, Türk milletinin haklı ve onurlu mücadelesini büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Bir asır önce egemenliğinden taviz vermeyen milletimiz, tarih boyunca ülkemizde toprağımızda emelleri olan güçlere karşı büyük bir fedakarlık, birlik ve beraberlik örneği göstererek karşı durmuş, sayıca üstün düşmanı yenilgiye uğratmıştır. 30 Ağustos'ta kazanılan bu destansı zaferle milletimiz, kendisine uygun görülen kaderi değiştirmiş, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu büyük zaferden aldığımız ilhamla karanlık odakların asırlardır ülkemizi hedef alan tüm oyunlarını bozduk ve bozmaya devam edeceğiz. Bugünden sonra yapmamız gereken, milli birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek her zaman olduğundan daha fazla çalışmak, her alanda ülkemizi geleceğe taşımak, öncü duruma getirmek ve daha da güçlendirmektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar