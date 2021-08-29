30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Pekcanlı, mesajında 30 Ağustos'un birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yazılmış büyük bir destan olduğunu belirtti.

Zafer Bayramı'nın gururla kutlandığını aktaran Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk bize 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek yol göstermiştir. 30 Ağustos Zaferi ile Türk milleti küllerinden tekrar doğmuş ve atalarımızın bize emanet ettiği bu topraklarda sonsuza dek bağımsız yaşama iradesini tüm dünyaya göstermiştir.

Dumlupınar'da kazanılan zafer, millet egemenliğine dayalı yeni bir devlete kavuşmamızın yolunu açmıştır. Vatan uğrunda, bayrak uğrunda, bağımsızlık uğrunda ödenen bedelleri hiçbir zaman unutmadan, ecdadımızın yaptığı gibi, güzel ülkemizi yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tekin, mesajında, 30 Ağustos zaferinin milletin birlik ve beraberliğinin örneği olduğunu belirtti.

Türkiye'yi bölüp, parçalamak ve yok etmek isteyenlere 99 yıl önce büyük bir ders verildiğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Emperyalist güçler bugün yine çeşitli entrikalarla bizleri birbirimize düşürmek, sonuçta köle yapmak istiyorlar. Bir bakıma, 1920'lerde yapamadıklarını bugün siyasi, ekonomik ve sosyal ve de silah zoruyla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Saadet Partisi olarak biz sıradan bir siyasi mücadele yapmıyoruz. Bizim mücadelemiz, ülkemizi her bakımdan vesayet altına alıp sömürmek, itibarını düşürmek ve böylece yumuşak lokma haline getirip yutmak isteyenlerin bu emellerini boşa çıkarmak içindir.

İçinde bulunduğumuz şartlarda tek yürek, tek yumruk olmak zorundayız. Her vatan evladının kalbi milletimizin birlik beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için atmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum"

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği'nin mesajı

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güner, mesajında, Türk milletinin tarihinin zaferler ve kahramanlıklarla dolu olduğunu belirtti.

30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletin azmi, inancı ve kararlılığıyla Kurtuluş Savaşı'nın en büyük zaferinin kazanıldığını aktaran Güner, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz aynı kararlılıkla 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında sergilediği destansı direnişle 'Ya İstiklal ya Ölüm' tercihi ile baş başa bırakıldığında neleri göze alabileceğini göstermiştir. Türk milleti, o gece yüzlerce şehit ve binlerce gazi pahasına sadece darbe teşebbüsünü bertaraf etmemiş, aynı zamanda ülkesine, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkma iradesini de ortaya koymuştur.

Çanakkale'yi geçilmez kılan, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan, son olarak da 15 Temmuz gecesi tüm ülke sathında ayağa kalkan bu iradeyle ülkemiz tüm dünyaya her türlü zorluğun üstesinden gelecek güç ve inanca sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ecdadımızın canlarını ortaya koyarak vermiş olduğu bu şanlı mücadele, daha güçlü yarınlarımız için bizlere ilham kaynağı olmaktadır. Bugün bizlere düşen görev ise, Aziz Milletimizin büyük fedakarlıklarla kurduğu cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde daha da yüceltmek, güçlendirmek ve payidar kılmaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci