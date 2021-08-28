30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
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30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İlhan, mesajında, bağımsızlığın tekrar elde edilmesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen ve sonuna kadar kararlılıkla verilen mücadelenin, ulusun gücünü ve zaferini gözler önüne serdiğini belirtti.

30 Ağustos zaferinin bir milletin egemenliğini ve bağımsızlığını almak için tüm dünyaya karşı sergilenen ve benzeri olmayan önemli bir kurtuluş mücadelesi örneği olduğunu vurgulayan İlhan, "Ulusun hürriyetini ve ülkenin bağımsızlığını korumak adına tarihte olduğu gibi her daim aynı kararlılık ve güçle, azmin sürdürüleceğine duyduğum inançla, ülke topraklarını işgal altından kurtaran ve mücadelenin zaferle sonuçlanmasına önderlik eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Ekicioğlu da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da eşsiz bir zaferle taçlandırıldığını belirtti.

30 Ağustos'un, Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren kurduğu milletin egemenliği düşü için en önemli adımlardan biri olduğunu aktaran Ekicioğlu, "Bizler, dün olduğu gibi bugün de hem özgürlük ve bağımsızlığımıza hem de millet egemenliğine aynı inanç ile gönülden bağlıyız. Milletimizin hak ettiği şekilde demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin yaşatılması için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz ise milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın, tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını, Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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