30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
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30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
29.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:23

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Akmurat mesajında, Türk milletinin tarihte eşi görülmemiş bir mücadele sergilediği Kurtuluş Savaşı'nı sonlandıran 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerini atan bu zaferin, bugün emin adımlarla yoluna devam eden ülke için yeni bir başlangıç olduğunu kaydeden Akmurat, "O gün milletimizin içinde olduğu birlik ve beraberlik ruhu bugün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacaktır. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kazanılan zaferin bu anlamlı yıl dönümünde bu büyük gün vesilesi ile halkımızın bayramını tebrik ediyor, gazilerimizi şükranla, şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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