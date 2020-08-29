30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Akmurat mesajında, Türk milletinin tarihte eşi görülmemiş bir mücadele sergilediği Kurtuluş Savaşı'nı sonlandıran 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerini atan bu zaferin, bugün emin adımlarla yoluna devam eden ülke için yeni bir başlangıç olduğunu kaydeden Akmurat, "O gün milletimizin içinde olduğu birlik ve beraberlik ruhu bugün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacaktır. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kazanılan zaferin bu anlamlı yıl dönümünde bu büyük gün vesilesi ile halkımızın bayramını tebrik ediyor, gazilerimizi şükranla, şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz." dedi.

Kaynak: AA