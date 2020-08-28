30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger ve Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut birer kutlama mesajı yayımladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger ve Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut birer kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Dülger mesajında, millet olarak ülkede, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 98. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olunduğunu belirtti.

26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal'in Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz'un, verilen çetin mücadelelerinin ardından Dumlupınar'da zafere taşındığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Tarihteki tüm zaferlerimiz gibi 30 Ağustos'un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için, canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazırdır.

Cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza ve müdafaa ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği 'muasır medeniyetler' seviyesinin üzerine çıkarma hedefine kararlılıkla ilerlemek, emperyalist heveslere ve şer odaklarına karşı bu aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilham ve cesaretle, Türkiye'yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu vesileyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum."

Kilis Belediye Başkanı Bulut

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut da mesajında geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan şanlı tarihin zaferlerle dolu olduğunu belirtti.

Bulut, mesajında şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi de bağımsızlık inancının, milli birlik ve beraberliğin doruğa çıktığı, tarihimizin en parlak başarıları arasında yer almaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, millet ordu bütünleşmesiyle kazanılan bu büyük zaferle hür ve bağımsız yaşama kararlılığımız tüm dünyaya en güçlü şekilde ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini sağlamlaştıran bu büyük gün vesilesiyle, hemşehrilerimin ve tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker de, "Millet olarak yeniden şahlanışa geçmenin 98. yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşıyoruz." diyerek başladığı mesajının devamında şunları kaydetti:

"Elde edilen zaferle işgalci güçler tarih boyunca unutamayacakları bir ders verilmiş ve bağımsızlık kavramının Türk milleti için önemi bir kez daha sergilemiştir. Türk milleti, 30 Ağustos ruhunu hiçbir zaman kaybetmemiş, 15 Temmuz'da da ülkenin geleceği ve demokrasisine sahip çıkarak zulme boyun eğilmeyeceğini göstermiştir. Şehit kanıyla yoğrulmuş bu topraklarda dün olduğu gibi bugün ve yarında hürriyetimizden ödün vermeden sonsuza kadar yaşamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle milli mücadele uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA