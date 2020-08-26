30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru Gaziantep Valisi Davut Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 98'inci yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.

Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle taçlandığını dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Bugün üzerinde yaşadığımız topraklar, tarih boyunca jeopolitik konumu sebebiyle başka milletlerin sahip olmak istediği yerlerden biri olmuştur. Bu eşsiz topraklara sahip olmak isteyen batılı güçler, çok değil daha bir asır kadar önce ülkemizi parçalamak, milletimizi tarih sahnesinden silmek istemiş, bizleri çetin bir kurtuluş savaşına sürüklemişlerdir. Sadece düşmanla değil yokluklarla da büyük mücadele eden aziz milletimiz, azmi ve inancı sayesinde düşmanının kirli emellerini tersine çevirmeyi başarmış, istiklal mücadelesinden zaferle çıkmıştır. 1071 zaferiyle ayak bastığımız vatanımızın tapusu 30 Ağustos zaferi ile tescillenmiştir."

Milletin, 30 Ağustos'ta olduğu gibi 15 Temmuz'da da aynı kararlılık ve cesaret örneğini ortaya koyarak ülkenin geleceğine, demokrasisine sahip çıktığını ifade eden Gül, eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu mücadelelerin sonucunda kazanılan bağımsızlığını koruyacağını ve asla kimseye boyun eğmeyeceğini belirtti.

Şartlar değişse de vazifenin hep aynı olduğunu vurgulayan Gül, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden milli mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda edan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve şanlı ordumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA