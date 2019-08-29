30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 19:26

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaloğlu, mesajında, 30 Ağustos'un büyük bir zafer, tarihin gurur sayfalarından biri olduğunu ifade etti.

Bu zaferin cumhuriyetin diriliş müjdecisi olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdeleyen bir cemredir 30 Ağustos. Aziz milletimizin, bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda, ilelebet kalma kararlılığının bir göstergesi ve ilanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Karaloğlu, bugün milletçe aynı ruhla mücadele verdiklerini belirterek, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Büyük Taarruz'da, 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün ve yarın da bekaya sahip çıkacaklarını bildirdi.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu ikrarla bu topraklarda yaşamaya, atalarımızın bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük zaferin 97'nci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakların bedelini canları, kanları ve alın terleriyle ödeyerek bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA