30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 18:24

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erin, mesajında, Türk milletinin tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen, her türlü donanıma sahip işgalci güçlere karşı şanlı bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz'un ve Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hür ve bağımsız bir millet olmanın birinci şartının özgür vatan toprağı olduğuna değinen Erin, Türkleri binlerce yıldır bir arada tutan, hür, bağımsız ve daima ileriye bakan bir millet olmasının temel unsurunun milli ruhun canlı kalmasından kaynaklandığını vurguladı.

Türklerin tarih boyunca esaret kabul etmediğini ve kutsal saydığı tüm değerler uğruna canlarını ve mallarını seve seve feda ettiğini aktaran Erin, "Bu mübarek Cuma günü kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu zaferin elde edilmesinde üstün gayretleri olan Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnet ve şükranla anarken, Malazgirt'ten Sakarya'ya, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a kadar sayısız kahramanlık destanını kanlarıyla yazan, sınır ötesinde ve terörle mücadelede aynı ulvi amaç için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, vatanımız, bayrağımız, milletimiz ve devletimiz için bugün de sınırlarımız ötesinde bulunan ordumuza muzafferiyetler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA