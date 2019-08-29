30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 17:56

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşar, mesajında, Türk milletinin 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlattığı istiklal mücadelesinin tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zafere taşındığını belirtti.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletin en zor şartlarda bile mücadeleden vazgeçmeyeceğini, vatanını, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruyacağını bütün dünyaya gösterdiğini kaydeden Taşar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Ülkemizi parçalamak isteyenler, milletimizin izzetli direnişi karşısında çaresiz kalmışlardır. Bugünde ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hakim olması için milletçe birbirimize kenetleniyor, istiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları karşısında azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Herkes emin olsun ki ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastetmek isteyen güçler, devletimizi karşılarında bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni darbe teşebbüsü ve terörle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, milletimiz ile devletimizin kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu zaferi bizlere armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bitlisli kardeşlerimin ve tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: AA