30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 17:04

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında mesaj yayımladı.

Vali Canalp, mesajında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zaferin 97. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olunduğunu belirtti.

26 Ağustos 1071 de Malazgirt'le ilk kez değil son kez Anadolu'ya giren kahraman Türk ordusunun, yine 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Dumlupınar'da Anadolu'nun ebedi olarak Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya haykırdığını vurgulayan Edirne Valisi Canalp, şunları kaydetti:

"Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan 30 Ağustos zaferi, Türk milletinin, ordusu ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır.Hürriyetine ve bağımsızlığına düşkün olan bir milletin 26 Ağustos 1922'de başlayıp, 30 Ağustos'ta nihayetlendirdiği bu zafer, Türkiye'nin kuruluşuna ön ayak olduğu gibi, geleceğimizin de en önemli yapı taşlarından biri olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle, kurtuluş destanının zaferle taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Cumhuriyetimiz'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğrunda kanlarını akıtan tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimiz ile şehit ailelerimize de sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum."

Kaynak: AA