30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 16:42

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tahmazoğlu, mesajında, 30 Ağustos Zaferi ile Türk milletinin, kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına gömebileceğini dosta düşmana gösterdiğini belirtti.

Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, şanlı ordumuzun tüm mensuplarının Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu

Fadıloğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin vatanını işgal eden şer güçlere karşı elde ettiği eşsiz bir zafer olduğunu vurgulayarak, mesajını şöyle sürdürdü:

"Türk milleti, tarih boyunca esaret altında kalmayı reddeden, özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna canını ve malını seve seve feda etmekten hiçbir zaman çekinmeyen bir millettir. Her türlü yokluğa rağmen el ele, omuz omuza vatan sevgisiyle, birlik ve beraberlik içinde zorlukların üstesinden gelen Tük milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde büyük bir zafer kazanmıştır."

- Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç

Kılıç da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin yeniden doğuşunun müjdeleyicisi olduğunu belirtti.

Başkan Kılıç, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve kurtuluş mücadelesi veren diğer ulusları cesaretlendirerek, mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olmuştur. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 97. yıl dönümünde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA