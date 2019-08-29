30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 16:34

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkeçeci, mesajında, Türk milletinin şanlı ordusuyla yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanının yıl dönümünü sevinç ve neşe ile karşıladıklarını belirtti.

Özkeçeci, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin kardeşliğini hedef alan iç ve dış mihraklar, güçlü ordumuz ve milletimizin birlik ve beraberliği karşısında hiç şüphesiz ki başarılı olamayacaktır. Tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletimiz, essiz kahramanlıklarla vatanımızı yok etmeye çalışanlara karşı beraber verdiği mücadeleyle büyük zaferi kazanmış ve bize bu güzel vatanımızı emanet etmiştir. Türkiye'yi ecdadından emanet alan ve 30 Ağustos ruhunu hiç kaybetmeyen milletimiz, 15 Temmuz gecesi bu emanete nasıl sahip çıktıklarını tankların önüne yatarak, mermilere göğüslerini siper ederek gururla göstermiştir."

Özkeçeci, başta milli mücadelenin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını ve gazilere minnet ve şükran duyduklarını aktardı.

Kaynak: AA