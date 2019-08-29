30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 16:32

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kirazoğlu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık ettiği Büyük Taarruz neticesinde işgal altındaki vatan topraklarının düşmandan bütünüyle arındırıldığını ve İstiklal Savaşı'nın hak ettiği büyük zaferle taçlandığını belirtti.

Kirazoğlu, şunları kaydetti:

"30 Ağustos'ta elde edilen bu destansı zaferle birlikte, hepimizin ortak mirası olan cumhuriyetimizin temelleri de atılmıştır. Bu bakımdan, 30 Ağustos aziz milletimiz için çok özel bir anlam ve öneme sahiptir, hepimizin ortak bayramıdır, hepimiz için bir iftihar vesilesidir. Ağustos ayındaki zaferler zincirimizin bu son halkası, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Malazgirt'le başlayan Anadolu'yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini, en zor dönemimizde, yedi düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile ilan etmiştik. 30 Ağustos Zaferi, bu kararlılığımızın yeni bir şahlanışa dönüşmesinin adıdır."

Türk milletinin 15 Temmuz'da emperyalist heveslere karşı istiklalini ve istikbalini koruma hususundaki azmini bir kez daha dünyaya gösterdiğine değinen Kirazoğlu, "Çok şükür ki, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan cumhuriyetimiz, aziz milletimizin azmi ve gayreti sayesinde her geçen gün daha da kalkınmakta, daha da güçlenmekte, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı ve emin adımlarla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Kirazoğlu, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını, tüm şehitleri ve gazileri rahmet ve şükranla andığını belirtti.

Kaynak: AA