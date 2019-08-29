30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 16:30

Gaziantep Valisi Davut Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gül, mesajında, Türk milletinin tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen, her türlü donanıma sahip işgalci güçlere karşı şanlı bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz'un ve Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümünü büyük bir gurur ve onurla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde aziz milletin verdiği son ve en büyük mücadele neticesinde Kurtuluş Savaşı'nın destansı bir zaferle sonuçlandığını kaydeden Gül, "Bu yönüyle 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin şanlı ordumuz ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün demokrasi, insan hakları ve refah yolunda çok büyük adımlar atarak, modern dünyanın en saygın üyelerinden biri olmayı başardığını vurgulayarak, "Her gün olduğu gibi, bu bayram da huzur ve güven içinde yaşadığımız modern Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi şartlar altında ve hangi güçlüklerle kurulduğunun genç neslimize tekrar hatırlatılması bakımından da çok önemli bir gündür. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda sonsuza kadar bağımsız yaşamaya, zulme karşı her zaman inanç ve azimle karşı koymaya devam edeceğiz. Bu kutsal değerler uğrunda seve seve ölüme koşan bir ecdadın torunları olarak fert fert hepimizin güçlü bir inanç ve ruhla son nefesimize kadar aynı azim ve kararlılıkta olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Gül, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür. Gücünü ve bekasını birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenmenin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü badireyi aşmamızı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Ülkemizin birliğine, dirliğine ve bölünmez bütünlüğüne yönelik hain saldırıları yapanlar asla kötü emellerine ulaşamayacak, kurdukları tuzaklara kendileri düşecektir. Bunun son güzel örneğini 15 Temmuz'da darbeci hainlere karşı bir kez daha göstermiştik. Türkiye Cumhuriyeti'ni darbe teşebbüsleriyle, terörle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında her zaman hezimete uğrayacaklardır."

Gül, başta cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitleri saygı ve rahmetle, gazileri minnet ve şükranla andığını bildirdi.

Kaynak: AA