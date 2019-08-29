30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 16:24

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Akın, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü milletçe büyük bir heyecan ve gururla kutladıklarını belirtti.

Türk milletinin emsalsiz zaferler ve kahramanlıklarla dolu olan tarihinde hür ve bağımsız yaşama arzusundan asla vazgeçmediğini hatırlatan Akın, şunları kaydetti:

"1. Dünya Savaşının ardından Anadolu topraklarını elimizden almaya çalışanlara karşı milletimiz dünyada emsali olmayan bir mücadele örneği sergilemiştir. Vatanımızın işgaliyle birlikte Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde yürütülen istiklal mücadelesinde milletimiz, şanlı ordumuzla birlikte bütün varını yoğunu ortaya koyarak düşmana geçit vermemiş ve yurdumuza göz dikenlere karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan başlattığı bağımsızlık hareketini başarıya ulaştırmış ve bugün bizlere özgürce yaşadığımız, çağdaş ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin yolunu açmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü kutluyorum."

Milletvekili İlhan ise Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın, Mustafa Kemal'in önderliğinde, azim ve inançla mücadele veren tüm halka bağımsızlığını yeniden kazandırdığını belirtti.

30 Ağustos Zaferi'nin bir arada yaşayan ve bağımsızlığını tüm dünyaya gösteren ulusun ne kadar büyük bir kararlılığa ve güce sahip olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan İlhan, şöyle devam etti:

"Dünyada benzeri olmayan bir mücadeleyle sadece işgal altında olan toprakları geri almak değil, bu topraklarda bir arada yaşayan ve hiçbir gücün etkisi veya baskısı altında kalmadan her daim bir arada yaşamak isteyen tüm ulusumuzun özgürlüğü ve bağımsızlığı da ortaya konulmuştur. Bugün de demokrasi ve barışın egemen olmaya devam etmesi için ülkemizde birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ülke topraklarımızı ve bağımsızlığımızı korumayı sürdüreceğimize olan inançla büyük mücadelenin, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde zaferle sonuçlanmasını sağlayan şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü kutluyorum."

Kaynak: AA