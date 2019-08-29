30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 16:18

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin özgürlük ve bağımsızlığa aşık Türk milletinin boyunduruk altına girmemek için verdiği destansı bir mücadelenin zaferi olduğunu belirtti.

Başkan Şahin, şunları kaydetti:

"Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin sona erdiği 30 Ağustos tarihi, kadınıyla, erkeğiyle tüm milletin tek yürek, tek bilek olarak yazdığı kurtuluş destanının zaferle taçlandığı gündür. Kurtuluş mücadelemiz büyük fedakarlıklar ve kahramanlıkların öyküsüdür. 30 Ağustos ise bu şanlı özgürlük mücadelesinin zaferle sonuçlandığı gün olarak tarihe geçmiştir. 30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlığını savaş meydanında dünyaya ilanı, bu milleti tutsak etmeye, sömürge yapmaya, bu topraklarda hayali devletler kurmaya yönelik yanlış hesapların Afyon'dan, Dumlupınar'dan, Kocatepe'den ve İzmir'den Mehmetçik süngüsüyle dönmesidir. 30 Ağustos, yıllar süren milli mücadele tarihinin sonunda ulaşılan üstün başarıyla yüzyıllardır adım adım dünyayı parselleyen sömürgeci güçlerin karşılaştıkları en ağır yenilgi ve aldıkları en kesin cevaptır."

30 Ağustos Zaferi ile Anadolu topraklarının Türk milletine değiştirilmesi mümkün olmayan şekilde vatan olduğunun bir kez daha tescillendiğini belirten Şahin, "Kahraman atalarımızın izinde bugün de aynı irade ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Yolumuza taş döşemeye çalışanlarla, ülkemiz üzerinde hesapları olanlarla her daim mücadele halindeyiz. Cephede bükemedikleri bileği parayla pulla bükmeye çalışıyorlar. Ama başaramazlar." ifadelerini kullandı.

Şahin, Türk milletinin hiçbir güç ve yaptırım karşısında eğilmediğini, eğilmeyeceğini vurguladı.

Fatma Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü vesilesiyle, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını, bu vatan için kanını döken tüm şehitleri saygı ve rahmetle, gazileri minnet ve şükranla andığını kaydetti.

Kaynak: AA