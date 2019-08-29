30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 16:16

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, mesajında, şanlı tarihte çok önemli bir yere sahip milli Kurtuluş Savaşı'nın, eşi ve benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandığını belirtti.

Cumhuriyete hayat veren, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünü kutlamanın onur ve sevincini yaşadıklarını kaydeden Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu zafer, dünya tarihine damga vuran milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olmakla birlikte asırlardır hür yaşayan bir milletin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır.

Sultan Alparslan'ın 'şehit olursam üzerimdeki bu beyaz elbise kefenim olsun, zaferi kazanırsak istikbal bizimdir.' sözleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Biz, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş ve olmaya devam edecek bir milletiz." sözlerindeki vurgu aynıdır. Zaman, komutan ve düşman farklı ama kan aynı kandır.

Bu zaferi bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kanları ve canlarıyla bu toprakları vatan yapan, ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Başkan Tanğlay ise Kurtuluş Savaşı'nın ve milli mücadelenin dönüm noktası olan büyük zaferin 97. yıl dönümünü bir kez daha milletçe coşku ve gururla kutladıklarını kaydetti.

Tanğlay, "Bu zafer birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece olmaz denilenleri başardığımızın bir göstergesidir. 30 Ağustos Zaferi'ni, akabinde hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup bizlere armağan eden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, sonsuz minnet borçlu olduğumuz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Şanlı ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA