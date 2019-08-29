30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 16:12

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekmez, mesajında, aziz milletin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ile bütünleşerek bağımsızlığı uğruna elde ettiği ve cumhuriyete hayat veren 30 Ağustos Zaferinin 97'inci yıl dönümünü milletçe kutlamanın heyecanı, gururu ve sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

Anadolu'nun ebedi vatan olmasını sağlayan, Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve İstiklal Mücadelesi'nin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığı ağustos ayının son haftasını Zafer Haftası olarak büyük bir gurur ve onurla kutlandığını ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:

"Asırlardır hür yaşayan ve şanlı tarihi zaferlerle dolu milletimizin bağımsızlığına göz dikenlere karşı, yokluklara rağmen azimle, inançla, birlik ve beraberlik içinde yekvücut olarak toprağını nasıl müdafaa ettiğinin canlı bir örneği olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile milletimiz, vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini, ezanların asla dindirilemeyeceğini, bayrağın göklerden asla indirilemeyeceğini, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğini bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir."

"Belediye Başkanı Süleyman Kılınç

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise mesajında, tarihin her evresinde inancıyla şanlı zaferlere erişen Türk milletinin ülkesinin bütünlüğü için ecdadından aldığı mirası sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğini ifade etti.

30 Ağustos 1922 tarihinde yazılan zaferin, Türk tarihinin en önemli olaylarından bir



tanesi olduğunu kaydeden Kılınç, şunları kaydetti:

"Türk milletinin

yokluklara rağmen inançla toprağını nasıl müdafaa ettiğinin kanıtı olan 30 Ağustos Zafer

Bayramı, milletimizin elde ettiği en önemli zaferlerden birisidir. 30 Ağustos 1922'de

Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında büyük Türk milletinin azmi

ve inancıyla zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, Türk ulusunun varlığına ve onun bölünmez

bütünlüğüne göz dikenlere en ağır darbenin vurulduğu gündür. Bu büyük gün vesilesiyle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı

kutluyorum."

Kaynak: AA