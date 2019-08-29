30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 15:56

Sivas Valisi Salih Ayhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünün büyük bir heyecan ve gururla kutlandığını belirtti.

Türk ulusunun 30 Ağustos Zaferi'yle varlığına ve bölünmez bütünlüğüne göz dikenlere karşı tarih boyunca büyük mücadeleler vererek, en ağır darbeyi indirdiğini, yaptığı örnek savaşla başka uluslara da yol gösterdiğini vurgulayan Ayhan, mesajında şunları kaydetti:

"Şanlı Türk tarihinin emsalsiz zaferlerinden birisi olan ve Türk milletinin kaderini değiştiren 30 Ağustos Zaferi Türk'ün asla yenilmeyeceğini göstermiş, Yüce Atatürk'ün bağımsızlık hareketini başarıya ulaştırmış, demokratik ve çağdaş Cumhuriyet'in kurulmasının yolunu açmıştır. Bugün millet olarak en önemli görevimiz, üstün bir azim ve gayretle Türkiye'yi daha ileriye götürmek, ülkemizin dünyanın en güçlü demokratik ülkeleri arasında yer almasını sağlamaktır. Bu düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılını en içten duygularla kutluyor, İstiklal Mücadelesi'nin önderi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu'nun mesajı

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ederek, mesajında, "Bu topraklarda hür ve kendi bayrağımız altında yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman gazilerimizi, aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA