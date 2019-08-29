30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 15:54

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüksel, mesajında, 30 Ağustos'un Türk insanının inancını zaferle taçlandırdığı unutulmaz bir gün olduğunu belirtti.

Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle Türk milletinin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığını ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:



"Bu zafer yoksulluğa, haksızlığa ve tüm olumsuz şartlara rağmen işgale baş eğmeyen milletimizin zaferidir. Bu düşüncelerle tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bu topraklarda hür ve kendi bayrağımız altında yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum."



Yüksel Demirgil'in mesajı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil ise asırlar boyu hürriyet sevdasında tüm dünyaya örnek olmuş aziz Türk milletinin, mukaddes vatan topraklarının işgal edildiği dönemde verdiği onurlu mücadelenin sonunda kazanılan Büyük Zafer'in 97. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve coşkusunun yaşandığını vurguladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Demirgil, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, bu ülkeyi bizlere miras bırakan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu toprakları vatan yapan, vatanı ve bayrağı uğruna seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyor, Aziz Sivas halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum."

SESOB Başkanı Köksal'ın mesajı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal da yayımladığı mesajda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ilelebet yaşayacağını belirterek, bu zaferin Anadolu'nun bağımsızlık ve özgürlüğünden hiçbir zaman taviz vermeyeceğinin de bir göstergesi olduğunu aktardı.

Köksal, mesajında, "Şanlı tarihimizin zaferlerle süslü, kahramanlıklarla taçlanmış, müstesna köşelerinden birini oluşturan 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünü kutluyoruz. Türk ulusu bu zaferle üzerine geçirilmek istenen esaret gömleğini parçalamıştır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA