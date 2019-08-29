30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 15:42

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz ile AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Menekşe mesajında, "30 Ağustos Zaferi"nin 97. yıl dönümünün gurur ve coşku içinde kutlandığını belirtti.



30 Ağustos'un Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği, tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olarak yerini aldığını aktaran Menekşe, "Aziz milletimiz, dün olduğu gibi gelecekte de vatanına, istiklaline, istikbaline ve mazlumlara sahip çıkmaya devam edecektir. Vatanımızı ve yüce değerlerimizi yükseltme çabamız kararlılık ve azimle devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Açıkgöz ise mesajında, 30 Ağustos'un, tarihi destansı zaferlerle dolu şanlı Türk ordusunun ve kahraman Türk milletinin, Anadolu'yu ilelebet vatan kıldığı önemli bir gün olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarını bizlere açan, şanlı yürüyüşün adımlarını atan kahraman ecdadımız, 30 Ağustos'ta, milletimiz üzerindeki esaret anlayışını yine kahraman milletimizin tek vücut olmasıyla mağlup etmiştir. 30 Ağustos, Anadolu muzafferiyetinin tescillendiği tarihtir. Türk milleti, göğsündeki iman ve cesaretle her türlü emperyalist saldırılara boyun eğmeyerek topyekun mücadele etmekten bir an olsun geri durmamıştır. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde de şanlı bayrağımızın gök kubbede dalgalanması, ezan-ı şeriflerin minarelerden okunması için malını, canını tankların önünde siper etmiş, vatan hainlerine fırsat vermemiş, canından çok sevdiği evlatlarını kutsiyeti uğrunda feda etmiştir. Gerek sınırlarımız boyunca gerekse de yakın coğrafyamızdan başlayarak, Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarını sonuna kadar kullanan güçlü Türkiye, gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük mirasımızdır."

AK Parti İl Başkanı Yanar da "Aziz milletimizin özgürlüğünü muhafaza uğruna verdiği cansiperane mücadele sonrasında kazanılan büyük zaferin 97. yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu ve onurunu hep birlikte yaşamaktayız. Bu büyük zaferin gururunu bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal'e ve İstiklal Savaşımızın isimsiz kahramanları olmak üzere geçmişten günümüze tüm gazi ve şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA