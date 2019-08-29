30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 15:42

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başsavcı Kesgin, mesajında, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da yaşanılan tarihi zaferin 97'inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunun bir kez daha yaşandığını söyledi.

Mesajında o dönem memleketi esir etmek isteyen düşmanları behemehal mağlup edileceğine dair olan inancın sarsılmadığına işaret eden Kesgin, şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos, Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidimiz ve gazimizce milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek, asla sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek demeden milletçe kenetlenerek bağımsızlığımızın tescillendiği tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Bizler Türk milleti olarak bu kazandığımız zaferle, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, bizleri tarih sahnesinden yok etmek isteyenlere, tüm dünya mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vererek, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğimizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirdik."

Kesgin, mesajında ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitleri ve gazileri de şükranla andığını kaydetti.

Kaynak: AA