30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 15:36

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, 30 Ağustos'un bir milletin bağımsızlığı ve ülkesinin bütünlüğü için gösterdiği cesaretin, fedakarlığın tarih sayfalarına geçtiği gün olduğunu söyledi.

Tarih boyunca ülkenin birlik ve beraberliğini yıkmaya teşebbüs eden her türlü girişimi ve saldırıyı boşa çıkaran milletin, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle ayrılmaz bir bütün olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Türk milletinin kaderini değiştiren büyük zaferin 97. yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını aktaran Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gurur gününde aziz milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Zafer Bayramı'nı en içten duygularla tebrik ediyorum. Ağustos ayı, tarihimizde destanlaşmış birçok önemli dönüm noktasına sahne olmuş, insanlığın hafızasına ebediyen silinmez bir mührün vurulduğu şanlı zaferler ayıdır. Bağımsızlık inancımızı ve hür yaşama kararlığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz bu ayda 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapıları bizlere açılmıştır. Yüzyıllar boyunca devam eden mücadeleler ve son olarak 30 Ağustos 1922 günü kazanılan Başkumandanlık Meydan Muharebesi'yle bu toprakların ilelebet bizim kalacağı tüm dünyaya gösterilmiştir. Ancak, şer odaklar, kirli oyunlarına devam ediyor. Yine yakın bir tarihte, 15 Temmuz 2016 akşamı hazırladıkları kirli oyunu sahnelediler. Milletimiz, bu kirli oyunu, 1922 ruhuyla bertaraf etmesini bilmiştir. Bundan sonra da buna yeltenenler milletin birliği karşısında hüsrana uğrayacaklardır."

Kaynak: AA