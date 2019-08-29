30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 15:16

Yozgat Valisi Kadir Çakır, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Çakır, mesajında, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı'nın, Türk milletinin yeniden dirilişi olduğunu kaydetti.

Türk tarihinin en önemli dönüm noktası, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zaferi'nin aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösterdiğini aktaran Çakır, şu ifadelere yer verdi:

"Bu zaferle milletimiz milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan, ülkemizin tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet olması bilinciyle canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA