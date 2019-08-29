30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 15:10

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Aydoğdu, mesajında, Türk milletinin, 30 Ağustos zaferiyle, "Anadolu topraklarından Türklüğü sileceği" hayaline kapılanlara unutamayacakları bir ders verdiğini belirtti.

Türk milletinin dünyanın en köklü, en muzaffer topluluklarından biri olduğunu dile getiren Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin kahraman ordumuzla bütünleşerek bütün cihana karşı verdiği emsalsiz mücadelenin 97. yıl dönümünü büyük bir onur, mutluluk ve heyecanla idrak ediyoruz. Bu büyük zaferin en önemli yanı hiç şüphesiz ki bu milletin azim ve iradesinin şartlar ne olursa olsun, varlığı ve birliği söz konusu olduğunda adeta çelikleştiğini göstermesidir. Kutlu zaferin bu mutlu yıl dönümünde, yüce milletimizi ve onun bağrından çıkmış kahraman ordumuzu kutluyorum."

Kaynak: AA